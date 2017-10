Die bewegte Geschichte Vietnams ist allgegenwärtig – und die blühenden Landschaften sind ein Fest für die Sinne. Allen voran, die „Bucht des versunkenen Drachen“.

Immer dem Geruch nach treibt es den Reisenden durch die engen Gassen der nordischen Schönen: Hanoi. Nostalgisches Flair durchweht die schmalen Straßen der rund 2,5 Millionen Einwohner zählenden Metropole ebenso, wie der Geruch von köstlichen Entenpfannkuchen oder Sticky Rice. Die klebrig- süßliche Delikatesse ist überall für ein paar Cent an den kleinen Straßenständen zu haben. Auf Plastikschemeln, klein wie aus einer Puppenstube, kommt man schnell mit der herzlichen einheimischen Bevölkerung in Kontakt. Schaut man auf die bewegte Geschichte des Landes, das zu Zeiten des Vietnamkrieges über lange Jahre mit Schmerz und Trauer konfrontiert wurde, so verwundert es fast zu sehen, mit welcher lebensbejahenden und fröhlichen Haltung die Menschen jedem Fremden begegnen.

Tina Engler