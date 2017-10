Der Augustinermönch Martin Luther hat dem modernen, mündigen Menschen den Weg bereitet. Sein Hauptanliegen: Der Mensch soll lernen, selbst zu denken und ohne Angst zu leben!

m 31. Oktober jährt sich der Tag zum 500. Mal, an dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben soll. Das Ereignis, das in den folgenden Jahrhunderten zum Sinnbild der anbrechenden Reformation wurde, hat so vermutlich nie stattgefunden. Es gehört zu den zahlreichen Blüten, die die Zeit nach dem Tod bedeutender Persönlichkeiten treibt, um ihr Andenken noch ein wenig schillernder oder heldenhafter zu gestalten. Unser Bild des Reformators ist bis in die Gegenwart geprägt vom 19. Jahrhundert, als das junge, protestantische Kaiserreich sich vom „dunklen, katholischen“ Mittelalter abzuheben versuchte.

Martina Pahr