Duft-Medizin

In jedem ätherischen Öl sind bis zu 300 einzelne Wirkstoffe enthalten, die sich in ihrem Zusammenwirken als wahre Freunde und Begleiter für Körper und Seele bewiesen haben.

Hmmmmmm, der Geruch von Vanille und Zimt liegt in der Luft. So lecker. Und sofort sind sie wieder da, die Kindheitserinnerungen an die Vorweihnachtszeit: Plätzchenbacken in der heimeligen Küche, Vorlesen bei Kerzenlicht auf dem kuscheligen Sofa und die aufregende Vorfreude auf das Christkind. Schon verrückt, aber Gerüche wirken auf eine faszinierende Weise. Sie haben einen immens großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unseren Gemütszustand. Als einer der fünf Sinne ist der Geruchssinn, oder auch die olfaktorische Wahrnehmung, der unmittelbarste.

Ana Weissbrod