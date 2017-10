Das uralte Wissen aus dem polynesischen Kulturkreis kann uns auch heute mit seiner „Magie“ und unzähligen Ritualen helfen, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.

Schließe die Augen, lasse deinen Atem wie die Wellen des Meeres kommen und gehen, fühle Sonne auf der Haut und spüre die Fülle des vibrierenden Lebens um dich herum. Stell dir vor, du bist in einer Bucht auf einer der wunderschönen Inseln Hawaiis, am weißen Sandstrand mit Blick auf türkisfarbenes asser, hinter dir üppige, fruchtbare Vegetation voll Blüten und Früchten. Alles ist reichlich gegeben, nichts stemmt sich dem Fluss der Energie entgegen. Du bist verbunden mit allem, was dich umgibt – liebevoll, mit allen Sinnen und von ganzem Herzen. ALOHA, sei gegrüßt im Paradies! Dieser „Atemzug des Lebens“ ist nicht nur eine Grußformel, sondern „eine Lebensphilosophie, eine Lebensart des natürlichen Respekts, des Wohlwollens und der Liebe in Achtung vor allem Leben,“ so Autorin Jeanne Ruland.

Martina Pahr