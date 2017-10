Vegetarische Alpenküche

Wenige Zutaten, aber von bester Qualität und mit Liebe zum Produkt gekocht, so ist die Alpenküche in ihrer besten Form. Im Mittelpunkt steht vieles, was die Älpler selbst in den Bergen hergestellt haben.

Viele Menschen verbinden mit der neuen Regionalküche und dem Begriff Heimat gern und emotional die Alpenregion. Besonders gute Luft, besonders inspirierende Weitblicke und besonders schmackhafte Küche. Die leidenschaftliche Köchin und Autorin Cornelia Schinharl war von Kindesbeinen an oft mit ihrer Familie in den Bergen unterwegs, hat viele Stunden am Bergbach verbracht und sich immer auch auf ein Glas frische Milch, eine dampfende Brotsuppe, saftige Knödel mit wunderbar brauner Butter oder Kartoffeln mit frischem Quark auf der Alp gefreut.

Alpenküche vegetarisch

Cornelia Schinharl

ZS Verlag

160 Seiten | € 24,99

ISBN 978-3-89883-632-6

Uli Weissbrod